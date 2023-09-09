فحص 23 ألف مواطن بدمياط ضمن قوافل القضاء على البلهارسيا

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن فحص 23732 مواطن داخل المحافظة ضمن فعاليات قوافل القضاء على الإصابة بأمراض البلهارسيا ، والتي انطلقت خلال الفترة الماضية داخل المحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى كراوية مدير ادارة البلهارسيا و الطفيليات المعوية بمديرية الصحة في دمياط، استمرار فعاليات المسح الميداني بفحص نسبه 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية و ذلك للاسبوع الرابع على التوالى والتي تستمر حتى 2023/11/20 حيث تم فحص 23736 مواطن حتى الان على مستوى المحافظة.

مشيرة إلى أن المسح يتم بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وأن الفحص والعلاج مجاناً يتم العلاج فور اكتشاف الإصابة.

كما اكدت أيضا على ضرورة توجه المواطنين لإجراء الفحص وذلك لتجنب مضاعفات المرض وتأثيره على الصحة وسعيا للقضاء على هذا المرض و اعلان خلو مصر من البلهارسيا بحلول عام 2025.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلي أنه تم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال فعاليات المبادرة، مشيرا إلي وجود فرق طبية مدربة على اعلي مستوى لاستقبال المواطنين من أجل إجراء الفحوصات اللازمة في هذا الشأن، موضحا أنه تم المرور على كافة الوحدات الصحية بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم الفحوصات الطبية اللازمة وكذلك توفير العلاج اللازم بالمجان حال اكتشاف الإصابة.