عميد معهد الكبد: انخفاض عدد المترددين على عيادات علاج فيروس C

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد صالح أستاذ الكبد وعميد المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمى، عن أن للمعهد دور كبير في القضاء على فيروس سى، وكان في السابق وقبل المبادرة الرئاسية كان يترردد على المعهد حوالى 1000 مريض يوميا حاليا وبعد القضاء على فيروس سى، اصبح يتردد على المعهد عدد قليل جدا من المصابين.

وأضاف، أننا قريبا سنحتفل بمرور 100 عام على انشائه، مؤكدا ، إنه من أعرق المعاهد والمستشفيات المسئولة عن علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى، والذى ساهم في القضاء على فيروس سى من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتم التغلب على الفيروس وكان المعهد أحد الأماكن الذى ساهمت في القضاء على الفيروس.

وتابع، أن المعهد يقدم خدمات زراعة الكبد ومازلنا نعالج أمراض الكبد المختلفة مثل الكبد الدهنى، وفيروس بى، ولنا دور كبير في علاجه ومناظير الجهاز الهضمى بكافة اشكالها، وهناك قسم لجراحة الجهاز الهضمى وانضم الينا مستشفى حميات امبابة، وهى تقدم خدمة كبيرة لعلاج الأمراض المعدية، والمعهد ومستشفى حميات امبابة كان لهما دور خلال تفشى وباء فيروس كورونا والمبنى الجديد بامبابة بصدد تشغيله قريبا.

وقال، إن المبادرات الرئاسية لها دور أساسى في القضاء على فيروس سى، وتم الاشتراك في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام مثل أورام الرحم والبروستاتا وأورام الكبد، وأيضا 100 مليون صحة والمبادرات الأخرى، موضحا انه اثناء مرضى فيروس سى كان يتردد على المعهد 1000 مريض في اليوم حاليا الاعداد انخفضت كثيرا، موضحا، إن هناك أسباب أخرى تؤدى للإصابة بمشاكل بالكبد، والتي يتم علاجها حاليا بالمعهد القومى للكبد، جاء ذلك خلال مؤتمر السكان الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة .