عشان تغذى شعرك وتقويه.. أطعمة مهمة لازم تكون فى وجباتك اليومية

تقوية الشعر وانباته واحدة من أهم الأشياء التى يسعى إليها الكثيرون وخصوصا السيدات فبعيدا عن الروتين اليومى فى استخدام الشامبو والسيروم والزيوت فهناك طرق صحية وطبيعية تساعد فى إنبات الشعر وتقويته وهو الأكل الصحى:
عشان تغذى شعرك وتقويه.. أطعمة مهمة لازم تكون فى وجباتك اليوميةالسبت، 09 سبتمبر 2023 08:00 ص
الشعر
كتبت نهير عبد النبى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أطعمة تقلل شعورك بالجوع.. أبرزها القهوة والأليافالجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 ص
طعامك قد يكون سبب شعورك بالحزن والاكتئاب.. اعرف السببالخميس، 07 سبتمبر 2023 06:00 م
العناية بالشعر فى الطقس المتقلب والحر الشديد.. تعرف على طرق حمايتهالخميس، 07 سبتمبر 2023 01:00 م
نقص 8 عناصر غذائية السبب فى شعورك بالتعب والخمول.. أبرزها الحديد واليودالثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 06:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة