عشان تغذى شعرك وتقويه.. أطعمة مهمة لازم تكون فى وجباتك اليومية

كتبت نهير عبد النبى

تقوية الشعر وانباته واحدة من أهم الأشياء التى يسعى إليها الكثيرون وخصوصا السيدات فبعيدا عن الروتين اليومى فى استخدام الشامبو والسيروم والزيوت فهناك طرق صحية وطبيعية تساعد فى إنبات الشعر وتقويته وهو الأكل الصحى: وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أكلات صحية تعزز صحة الشعر ونموه وهى: ​-الأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، لا يستطيع جسمك إنتاج هذه الدهون الصحية، لذا عليك الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية. إنها تساعد على حمايتك من الأمراض، لكن جسمك يحتاج إليها أيضًا لنمو الشعر والحفاظ عليه لامعًا وممتلئًا.