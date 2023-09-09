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طقس اليوم.. تحسن نسبى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:00 ص
طقس اليوم.. تحسن نسبى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتحسن نسبى ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ،  معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  السبت:  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة  والصغرى  29 درجة   .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


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