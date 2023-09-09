ضبط 369 كجم من اللحوم خلال حملات الطب البيطري بالغربية

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مجهودات مديرية الطب البيطري خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق للكشف عن اللحوم والأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم ضبط 369 كجم من اللحوم ، وذلك في الفترة من 8/30/ 2023 حتى اليوم.

ومن جانبه شدد المحافظ على استمرار الرقابة على جميع المواد الغذائية ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومع التنبيه بضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وطرق الذبح الآمن حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحي للمستهلك .

وأوضح الدكتور حاتم أنور مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم عمل 34 محضرا لضبط 369,5 كجم من لحم جاموس وبقري ومجمدة ،أسماك، كبدة ،مصنعات لحوم ودواجن.