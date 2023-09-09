ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية بمركزى طلخا والمنصورة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملة تفتيشية اليوم، علي عدد من المخابز، للتأكد من إنتاج الخبز المدعم ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك في نطاق مركزي المنصورة وطلخا، وتشكلت الحملة فجر اليوم السبت الموافق 9 / 9 / 2023، برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وشيماء علام من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير عدد 14 محضرا نقص وزن بمقدار من 10 : 25 جرام، 4 محاضر تصرف في إجمالى 43 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 1محضر عدم وجود ميزان معتمد،1 محضر تجميع 89 بطاقة تموينية ذكية، 1 محضر تجميع 6 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات باجمالى 27 مخالفة تموينية،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز، ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، ومواجهة جميع أساليب الإستيلاء على السلع التموينية المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.