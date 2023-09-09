صحة القليوبية: فحص 19 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة خلال يوم واحد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة " 100 يوم صحة "، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر القادم، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأضاف، أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، تحت إشراف الدكتورة ماريان ميلاد مدير الثقافة الصحية بالقليوبية.

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، أنه تم فحص الثدي لـ6992 سيدة، وفحص 2 مواطن من المقبلين علي الزواج، وفحص 8896 مواطن للكشف المبكر عن الأورام، و27 طفل حديثي الولادة فحص السمع، وفحص الأمراض المزمنة لـ26 من كبار السن، وفحص 2940 مواطن للاعتلال الكلوي، و225 بمبادرة الأم والجنين، لافتا إلي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وتابعت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، الأعمال الوقائية ضمن فعاليات المبادرة كالمسح الميداني للطعوم الروتينية لضمان وصول الطعوم الإجبارية لجميع أطفال المحافظة، وسحب عينات المياه، وعمليات الصرف الصحي، والمرور علي حمامات السباحة وكذلك متابعة أعمال الأغذية وضبطيات الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفادت الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل، أنه تم عمل قافلة علاجية بجانب السيارة المتنقلة لخدمات مبادرة 100 يوم صحة بالعبور، وأن إجمالي عدد المنتفعين بلغ 244 مواطن.

كما أفادت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة بلغ 4752 منتفعة، تنوعت ما بين حاصلات علي وسائل تنظيم أسرة ومتابعة حمل، والكشف بالسونار والمشورة.

وأشارت الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات، إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية ومبادرة السمعيات وكبار السن، إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.

هذا وقد انتشرت الفرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لتوصيل الخدمة الطبية لكل المواطنين في كل مكان بالمحافظة بإشراف ومتابعة فريق من قيادات الصحة بالقليوبية.