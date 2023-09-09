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شاهد مشاهد مروعة من زلزال المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:10 ص
شاهد مشاهد مروعة من زلزال المغرب هزة أرضية - أرشيفية
وكالات

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سجلت المراصد العالمية لرصد الزلازل، منتصف ليل الجمعة، هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 درجات فى مناطق مختلفة من المملكة المغربية.

وشعر بالهزة القوية على الخصوص سكان مدن مراكش وأكادير والعاصمة الرباط وكذلك باقي المدن المغربية، حيث انتشرت مقاطع فيديو تصور هلع السكان لحظات بعد وقوع الزلزال.


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