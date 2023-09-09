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سفير مصر فى المغرب: أنشأنا خلية أزمة داخل السفارة.. والجالية المصرية بخير

السبت، 09 سبتمبر 2023 09:40 م
سفير مصر فى المغرب: أنشأنا خلية أزمة داخل السفارة.. والجالية المصرية بخير سفير مصر فى المغرب
كتب الأمير نصرى

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تحدث السفير ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب، عن الزلزال الذى ضرب المغرب وردود فعل الدولة المصرية عقب الحادث قائلا: "الدولة المصرية أعربت عن تعازيها للشعب والقيادة المغربية وتضامنها واستعدادها للمساعدة من خلال برقية الرئيس السيسى لملك المغرب مما يدل على عمق العلاقات المصرية المغربية".
 
وأضاف ياسر عثمان خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه عقب وقوع الحادث تم إنشاء خلية أزمة داخل السفارة خلال 24 ساعة والتواصل مع خلية الأزمة المغربية والجهات المغربية، والتواصل مع نقاط تم تحديدها للجالية فى كافة المدن المغربية.
 
وأكد سفير مصر فى المغرب انه لم يتم الإبلاغ عن أى ضحايا أو مصابين ضمن الجالية المصرية، ووضع الجالية مطمئن ومستقر ويتم متابعة الوضع باستمرار.

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