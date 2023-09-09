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سفير المغرب لـ"اليوم السابع": نثمن تضامن مصر الشقيقة معنا فى مصابنا الأليم

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:18 ص
سفير المغرب لـ"اليوم السابع": نثمن تضامن مصر الشقيقة معنا فى مصابنا الأليم أحمد التازى سفير المغرب لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية
إيمان حنا

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ثمن السفير أحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مع المغرب وشعبه الشقيق فى مصابه الأليم الذى وقع فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، جنوب مدينة مراكش.

كما أعرب، السفير المغربى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن شكره لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على مواساته وتضامنه مع مملكة المغرب،
 
وقال السفير التازى، فى تصريح له اليوم: "أدعو الله أن يتقبل الضحايا بقبول حسن ويجعلهم من أهل الجنة، ويلهم ذويهم الصبر الجميل، كما أتضرع إلى الخالق، عز وجل، أن يعجل بشفاء المصابين ويخفف من معاناتهم، ويعوض كل من فقد بيتا أو دكانا أو أي شيء آخر  جراء ذلك الزلزال".
 
أضاف أنه تم تسخير جميع المصالح الطبية والإدارية والأمنية لتقديم المساعدات العاجلة للمصابين وسكان المنطقة، كما أن السلطات المعنية بصدد وضع برنامج إغاثي عاجل لمواجهة وتجاوز الأضرار التي لحقت بممتلكات الأشخاص وبالبنية التحتية من طرق ومسالك ومرافق عمومية أخرى.
 
كان مركز الزلزال جنوبى مدينة مراكش/ الحوز، تحديا فى موقع يسمى أزكور، قرب أعلى قمة جبلية في المغرب وثاني أعلى جبل في إفريقيا، يسمى "تبقال" (4168 متر على سطح البحر)، وبلغت قوته 6.9 على مقياس ريختر، امتد أثره إلى مراكش ومدن مغربية أخرى لكن بدرجة أقل.
 
بلغت الحصيلة الأولية للزلزال 296 قتيلا و153 مصابا، إضافة إلى تهدم العشرات من المبانى، وارتفعت إلى 632 قتيلاحتى الآن.
 
 
 
 
 

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