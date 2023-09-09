زلزال المغرب.. المواطنون يبيتون فى الشوارع وعدد الضحايا يقترب من 300 قتيل

كتب عبد الوهاب الجندى

باتت مملكة المغرب على كارثة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، لا يزال المواطنين خارج منازلهم، وعدد منهم كان يحاول الاتصال بأفراد عائلته بالمغرب وبالخارج للاطمئنان على أحوالهم وتبادل المعلومات والنصائح، ومنهم من طلب "المسامحة" من رفاقه خوفا من تكرار الهزة الأرضية، خاصة بعد انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق قبل أن تعود الإنارة إليها كمنطقة بني مسكين الغربية بدائرة البروج.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية في المغرب، فقد أعلن عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، في حصيلة إلى غاية الثانية صباحا من اليوم السبت.

وفي حصيلة أولية إلى حدود الساعة الثانية صباحا، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة".

وأضافت وزارة الداخلية، أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق الغير مأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

ودعت وزارة الداخلية بهذه المناسبة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

كما وقعت هزة أرضية في أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور، في حدود الساعة 23 و11 دقيقة من ليلة السبت، حيث أحس المواطنون بتحرك الأرض والجدران، وهرعوا إلى الشارع العام، فيما قرر آخرون المبيت خارج منازلهم تحت الخيام أو داخل السيارات.