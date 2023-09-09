ريشى سوناك يدافع عن قرار إغلاق المدارس.. وجارديان: قلق من تأثر الاقتصاد

كتبت رباب فتحى

دافع رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك عن قرار حكومته بإغلاق المدارس بسبب مشاكل تتعلق بالخرسانة المتهدمة، حيث يهدف إلى استغلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي لوضع حد لأسبوع مؤلم آخر في منصبه، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين خلال رحلته إلى الهند إن وزيرة التعليم جيليان كيجان فعلت الشيء الصحيح عندما أمرت بإغلاق 147 مبنى مدرسة مصنوعا من الخرسانة الخلوية، بعد أن أصبح المسئولون قلقين بشأن العيوب الهيكلية. وقالت الحكومة الاسكتلندية، مساء الجمعة، إن 16 من أصل 32 سلطة محلية وجدت نفس نوع الخرسانة المعروف باسم "راك" في مدارسها.

وبحسب ما ورد قال البعض في وايتهول – الحكومة - إن كيجان كانت حذرة للغاية وفتحت "صندوق باندورا" الذي قد يؤدي إلى إغلاق أعداد كبيرة من المباني العامة. ويشعر بعض المقربين من سوناك بالقلق من أن القضية قد تتحول إلى أزمة متصاعدة أخرى يمكن أن تطغى على الأخبار الأخيرة التي تشير إلى بداية الانتعاش الاقتصادي.

وقال سوناك: "لقد تصرفت [وزارة التعليم] بشكل صحيح تمامًا ردًا على المعلومات الجديدة ذات الصلة بها. سوف نضمن سلامة الأطفال وهذه المباني، ولهذا السبب وضعنا عملية سريعة للغاية للقيام بذلك."

وقال إن المثال الذي تقدمه المدارس ليس من الضروري أن تتبعه أنواع أخرى من المباني العامة، بما في ذلك السجون والمستشفيات. وقال: "ستتبع الإدارات بشكل فردي هذه النصيحة فيما يتعلق بممتلكاتها الخاصة. إنه أمر محدد جدًا لظروف المباني الفردية وكيف يمكن مراقبتها وتقييمها على وجه الخصوص. على سبيل المثال، كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية تنظر في هذا الأمر منذ سنوات ولديها برنامج تخفيف ممول بـ 700 مليون جنيه استرليني بالفعل."