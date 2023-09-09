رياضة كفر الشيخ: اختبارات ترقى أحزمة التايكوندو وانطلاق فعاليات الدورى الخماسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد نادى مطوبس الرياضى بكفر الشيخ، اختبارات ترقي الأحزمة للتايكوندو بنادي مطوبس الرياضي 112 لاعبا من أبناء النادي للحصول على الدرجة الأعلى، عقدت اللجنة بحضور وفد الاتحاد المصري للتايكوندو، الخبير الدولي كابتن وليد جودة.

جاء ذلك في إطار دور الهيئات الشبابية والرياضية في دعم وتعزيز المواهب الرياضية لدى النشء والشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الإختبارات خاضها 90 لاعبا على الحزام الأبيض، و 22 لاعب على الحزام الأصفر، مثمناً جهود مجلس الإدارة في دعم اللعبة، وتنمية قدرات لاعبى النادى فى إشارة منه للإلقاء الودى الذى خاضه فريق تايكوندو مطوبس.

كما انطلقت فعاليات خماسي كرة القدم للبنين بمركز شباب كفر الجرايده بمشاركة أعضاء مركز الشباب بهدف بث روح التعاون بين الأعضاء واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة

تدريبات فريق "المسرح "بمركز ى الجرايدة ،كفر الشيخ وعلى نفس السياق تدريبات لفريق الكورال بمركز التنمية الشبابية بدسوق وتدريب لألعاب القوى بمركز التنمية الشبابية،وتدريب شعبة المبتكرين علميا وتدريبات نادى القرن بدسوق، كما نظم نادي المناخ والبيئة بمركز شباب بيلا رحلة ترفيهية لمدينة بلطيم لأعضائه.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل، وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، على ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، وصقل وتنمية مواهبهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة. وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى للمواهب المتميزين من أبناء المحافظة .

أضاف وكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب أصبحت منارة رياضية وثقافية تعقد بها الدورات الرياضية والندوات الفكرية والثقافية والدينية يشارك فيها الشباب والمرأة وذوي الهمم بهدف تشجيعهم على المشاركة الفعالة فى البطولات والمسابقات المختلفة (رياضيه - ثقافيه - دينيه) واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية وإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز.



إختبارات ترقى أحزمة التايكوند بمطوبس



الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية



تعدد المشاركات في إختبارات ترقى أحزمة التايكوند



جانب من إختبارات ترقى أحزمة التايكوند