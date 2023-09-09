رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية والصفراء غربا.. صور

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام، ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز، وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأوليه .

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الارقام التالية :-

أرقام شكاوى القطاع الشرقى...

01270746490 01270746490

01289252668 01289252668

01119555946 01119555946

01501297888 01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي...

01220030103 01220030103

01010453583 01010453583

01225267276 01225267276

01203986324 01203986324

01225709553 01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل...

01220030103 01220030103

01203986324 01203986324

01277631661 01277631661

01226325968 01226325968