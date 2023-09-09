اليوم السابع
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رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية والصفراء غربا.. صور

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:10 م
رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية والصفراء غربا.. صور رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار حالة البحر اليوم، وتم رفع الراية الخضراء على  شواطئ شرق الإسكندرية والصفراء غربا للتحذير من ارتفاع الأمواج، مع ارتفاع درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى . 

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6  شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام، ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز، وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .
 
وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأوليه .
 
واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه
 
وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الارقام التالية :-
 
 
أرقام شكاوى القطاع الشرقى... 
 
📞01270746490
 
📞01289252668
 
📞01119555946
 
📞01501297888
 
 
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي... 
 
📞01220030103
 
📞01010453583
 
📞01225267276
 
📞01203986324
 
📞01225709553
 
 
ارقام شكاوى شاطئ النخيل... 
 
📞01220030103
 
📞01203986324
 
📞01277631661
 
📞01226325968
 
 
 
 
رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (1)
رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (1)

رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (2)
رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (2)

رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (3)
رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (3)

رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (4)
رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (4)

رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (5)
رفع الراية الخضراء على شواطئ شرق الإسكندرية (5)
 
 
 

 


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