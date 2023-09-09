اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

أولويات أفريقيا على الأجندة الدولية..

رسائل الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية الأوروبية "إنفوجراف"

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:41 م
رسائل الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية الأوروبية "إنفوجراف" رسائل الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية الأوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي، فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
 
رسائل الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية الأوروبية
رسائل الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية الأوروبية

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، حيث تم الترحيب بهذه الخطوة، وأكد الرئيس أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة شهدت كذلك تباحثاً معمقاً بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على قضية الأمن الغذائي، حيث أشار الرئيس إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الأفريقية، يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي، تتأسس على محورية النظام متعدد الأطراف، واتساق جهود مؤسسات التمويل الدولية والأطراف الفاعلة في الاستجابة السريعة والفعالة لمعطيات الأزمة، بما يشمل جذورها وأبعادها المتعددة، مؤكداً أن أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية للنيباد هي تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية بما يدعم الأمن الغذائي في أفريقيا، وذلك في ضوء الحاجة الملحة لدعم قطاع الزراعة والتنمية الريفية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة. 
 
وتوافق الزعماء الأفارقة والأوروبيون خلال القمة المصغرة على أهمية استمرار التنسيق والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشراكة بين الجانبين، بما يعزز من تبادل المصالح والمكاسب المشتركة.
 
 

موعد قمة العشرين G20

ترتيب دول مجموعة العشرين 2023

قمة العشرين 2024

G20 الهند

بحث عن مجموعة العشرين PDF

شروط الانضمام إلى مجموعة العشرين

أهداف مجموعة العشرين

قمة جدول العشرين G20 رئاسة مجموعة العشرين

مقر مجموعة العشرين

قمة العشرين G20



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة