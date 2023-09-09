اليوم السابع
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رجل الأعمال خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على الأمة العربية

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:35 م
رجل الأعمال خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على الأمة العربية الحبتور خلال اللقاء
كتب إسلام سعيد

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قال رجل الأعمال خلف الحبتور خلال تدشين مركز الحبتور للأبحاث، إن المركز يستهدف تدشين مؤسسة بحثية تخدم الثقافة والفكر العربي بمواصفات عالمية، مشيراً إلى أن مصر لها فضل كبير على الأمة العربية، مضيفا: مصر أرسلت لنا المدرسين والكتب ورجال العلم ورجال الدين وحبنا لمصر في القلب والعقل"
 
وتابع خلف الحبتور: مصر منبع العلم وفيها الجامعات وشباب واعي وفاهم الأمور وأنا فخور بهم ، وفي المستقبل سيعمل المركز على تدريب الشباب في المستقبل للاستفادة من طاقتهم مستقبلاً"
 
وأضاف خلال احتفالية تدشين مركز الحبتور: "متفائل جداً بتدشين المركز كمنارة فكرية وسياسية واقتصادية تخدم المجتمع العربي، لافتاً إلي أنه قبل 18 سنة بدأنا الاستثمار في مجال الدرسات البحثية.
 
وشارك في احتفالية تدشين مركز الحبتور اليوم السبت كلا من عمرو موسي، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ومصطفي الفقي، وإبراهيم عيسي، وعبد اللطيف المناوي، وفخري الفقي، وعدد من نواب البرلمان.
 
 
 
 

مركز الحبتور

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رجل الأعمال خلف الحبتور



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