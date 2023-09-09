اليوم السابع
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السبت، 09 سبتمبر 2023 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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رئيس وزراء الهند يؤكد استعداد بلاده دعم المغرب عقب الزلزال

السبت، 09 سبتمبر 2023 09:09 ص
رئيس وزراء الهند يؤكد استعداد بلاده دعم المغرب عقب الزلزال رئيس وزراء الهند نارندرا مودي
أ ش أ

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عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن عميق حزنه إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب، مؤكدا استعداد بلاده تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الوقت العصيب.


وقال مودي - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /السبت/ - "أشعر ببالغ الألم إزاء الخسائر في الأرواح بسبب الزلزال في المغرب، أقدم تعازيي إلى كل من فقد أحبائه، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، الهند على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة إلى المغرب في هذا الوقت العصيب".


كانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت مصرع 296 شخصا على الأقل؛ إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مدن، مساء أمس /الجمعة/، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.


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