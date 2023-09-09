اليوم السابع
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رئيس وزراء الأردن يؤكد وقوف بلاده قيادة وحكومة وشعبا مع المغرب جراء الزلزال

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:04 م
رئيس وزراء الأردن يؤكد وقوف بلاده قيادة وحكومة وشعبا مع المغرب جراء الزلزال بشر الخصاونة
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 بعث رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، برقية تعزية إلى رئيس وزراء المملكة المغربيَّة عزيز أخنوش؛ فى ضحايا الزِّلزال، الذى وقع فى عدد من المناطق فى إقليم الحوز فى المغرب.

وأعرب الخصاونة، وفقا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية، لنظيره المغربي، عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهالى الضَّحايا وذويهم، وعموم الشَّعب المغربي، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد ضحايا الزِّلزال بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.


وأكَّد رئيس الوزراء الأردنى - فى برقيَّته - وقوف المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب المملكة المغربيَّة الشَّقيقة فى هذا المصاب الجلل، وتقديم ما يلزم من المساعدات؛ إنفاذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثَّاني، متمنِّياً للمملكة المغربيَّة الشَّقيقة دوام الأمن والطُّمأنينة.

 

 


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