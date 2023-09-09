اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 10:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة

السبت، 09 سبتمبر 2023 09:12 م
رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة اندريه يارماك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال أندريه يارماك رئيس مكتب رئيس أوكرانيا اليوم /السبت/ إن روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها.

وأوضح يارماك - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالى فى روسيا مؤلمة للغاية.. مضيفا "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% فى فائض الحساب الجارى الإجمالي، وعجز فى الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل".


وتابع يرماك إن "العقوبات المطبقة تؤثر بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الروسى وتقلل من قدرته على الاستمرار فى الحرب.. وسيكون لذلك تأثير إيجابى على المدى الطويل على هيكل الأمن العالمى ككل".

 

 


حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة