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رئيس مدينة أبو سمبل: توزيع 5 آلاف شنطة غذائية على سائقى الشاحنات المتجهة للسودان

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:45 م
رئيس مدينة أبو سمبل: توزيع 5 آلاف شنطة غذائية على سائقى الشاحنات المتجهة للسودان توزيع شنط غذائية على السائقين للسودان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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وزعت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم، شنط وجبات الغذائية بواقع 5 آلاف شنطة على سائقى الشاحنات المتجهة لدولة السودان بالتنسيق مع إحدى الجمعيات.

أكد محمد عبد العزيز، رئيس مدينة أبوسمبل، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً إجراء الكشف الطبى على 68 سائقاً، وصرف الأدوية لهم بالمجان عن طريق قافلة طبية، ووجه السائقون الشكر لمحافظة أسوان على اهتمامها وحرصها على توفير كافة أوجه الرعاية لهم.

وأوضح محمد عبد العزيز، أن الوحدة المحلية نظمت قافلة طبية شاملة بقرية السلام، لجميع التخصصات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان، وتم إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج المجانى لنحو 1100 مواطنا.

 

 

 


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