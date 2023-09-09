رئيس مدينة أبو سمبل: توزيع 5 آلاف شنطة غذائية على سائقى الشاحنات المتجهة للسودان

أكد محمد عبد العزيز، رئيس مدينة أبوسمبل، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً إجراء الكشف الطبى على 68 سائقاً، وصرف الأدوية لهم بالمجان عن طريق قافلة طبية، ووجه السائقون الشكر لمحافظة أسوان على اهتمامها وحرصها على توفير كافة أوجه الرعاية لهم.

وأوضح محمد عبد العزيز، أن الوحدة المحلية نظمت قافلة طبية شاملة بقرية السلام، لجميع التخصصات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان، وتم إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج المجانى لنحو 1100 مواطنا.