رئيس مجلس السيادة بالسودان يعزى ملك المغرب فى ضحايا الزلزال

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بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، فى ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالى فى بيان اليوم /السبت/، إن رئيس مجلس السيادة أعرب عن خالص التعازى للملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق فى ضحايا الزلزال، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا تضامن السودان مع المملكة المغربية فى هذا الحادث الجلل.