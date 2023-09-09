رئيس جنوب أفريقيا يشيد بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم بمجموعة العشرين

أ ش أ

أشاد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم السبت، بموافقة مجموعة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم.

وكتب رامافوزا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، "يسعدنا أن مجموعة العشرين قد قبلت الاتحاد الإفريقي كعضو".

وأوضح أن "إعادة الإعمار العالمي في أعقاب جائحة كوفيد19 يمثل فرصة فريدة لتسريع الانتقال لمجتمعات مستدامة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ".

وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أن الاقتصادات النامية تتحمل وطأة تغير المناخ رغم أنها تتحمل أقل قدر من المسؤولية عن تلك الأزمة.

وتابع "باعتبارنا بلدانا أفريقية وغيرها من البلدان ذات الاقتصادات النامية، نواجه مهمة الوفاء بالتزاماتنا المناخية في خضم التحديات التنموية الكبيرة مثل الفقر وعدم المساواة والبطالة، حيث يمثل تغير المناخ والتدهور البيئي والاستهلاك والإنتاج غير المستدامين وندرة الموارد تحديات لا يمكن معالجتها إلا بشكل جماعي وبقدر كبير من التضامن".

ودعا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، لإبرام شراكات عالمية معززة وموسعة من أجل التنمية المستدامة.

وأضاف رامافوزا "يجب دعم ذلك بالسياسات والإجراءات الملموسة المبينة في خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية".