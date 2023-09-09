اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 02:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جنوب أفريقيا يشيد بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم بمجموعة العشرين

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:11 م
رئيس جنوب أفريقيا يشيد بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم بمجموعة العشرين رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم السبت، بموافقة مجموعة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم.

وكتب رامافوزا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، "يسعدنا أن مجموعة العشرين قد قبلت الاتحاد الإفريقي كعضو".

وأوضح أن "إعادة الإعمار العالمي في أعقاب جائحة كوفيد19 يمثل فرصة فريدة لتسريع الانتقال لمجتمعات مستدامة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ".

وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أن الاقتصادات النامية تتحمل وطأة تغير المناخ رغم أنها تتحمل أقل قدر من المسؤولية عن تلك الأزمة.

وتابع "باعتبارنا بلدانا أفريقية وغيرها من البلدان ذات الاقتصادات النامية، نواجه مهمة الوفاء بالتزاماتنا المناخية في خضم التحديات التنموية الكبيرة مثل الفقر وعدم المساواة والبطالة، حيث يمثل تغير المناخ والتدهور البيئي والاستهلاك والإنتاج غير المستدامين وندرة الموارد تحديات لا يمكن معالجتها إلا بشكل جماعي وبقدر كبير من التضامن".

ودعا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، لإبرام شراكات عالمية معززة وموسعة من أجل التنمية المستدامة.

وأضاف رامافوزا "يجب دعم ذلك بالسياسات والإجراءات الملموسة المبينة في خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية".

 


رئيس جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا

الاتحاد الإفريقي

مجموعة العشرين



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء الهند يفتتح قمة مجموعة العشرين بالاسم الجديد للهند "بهارات".. الاتحاد الأفريقي يصبح عضوًا دائمًا في المجموعة.. والأمم المتحدة تحذر: العالم يمر بلحظة انتقالية صعبة.. والخلافات تُنذر بكارثة.. صور

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:04 م

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. انطلاق عمليات إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من زلزال المغرب.. روسيا تعلن إلغاء "الدولرة" فى العلاقات الاقتصادية مع الصين.. والاتحاد الأفريقى عضوا فى مجموعة العشرين

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:30 م

الرئيس السيسى لقادة مجموعة العشرين: نرحب بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقى لمجموعة G20.. ويؤكد: مستعدون لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب.. ونجحنا فى إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ خلال COP27

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة