دفاع المتهم بقتل جاره فى الدقهلية يطالب المحكمة بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية

طالب دفاع المتهم بإنهاء حياة جاره، نتيجة ضربة على رأسه بشومة، فى كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية كونه يعانى من مرض الصرع، وذلك أثناء نظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بالتخلص من جاره بعد التعدى عليه بالضرب بشومة، بسبب خلافات على تحميل الركاب بقرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية.

وعقدت الجلسة أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد أحمد، وعبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمد السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وذلك فى القضية رقم 3351 لسنة 2023 جنايات مركز بنى عبيد، والمقيدة برقم 1395 لسنة 2023 كلى شمال المنصورة، والمتهم فيها وليد ع.إ.ح. محبوس، ويبلغ من العمر 36 عامًا، سائق، بتهمة قتل المجنى عليه العدل ماهر أحمد فضل، ويبلغ من العمر 45 عامًا، سائق.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المتهم، والذى أكد أنه يعانى من صرع منذ ولادته حتى الآن، والتمس عرضه على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامته ومسئوليته عما قام به.

كما طالب الدفاع من الجهة التى سيحال إليها، تحديد ما إذا كان المتهم يعانى من حالة الصرع وقت الواقعة من عدمه، وبيان مسبباتها، بالإضافة إلى استدعاء شاهد النفى لمناقشته.

فيما التمس المدعى بالحق المدنى، إضافة ظرف الترصد للقضية، حيث إن المتهم تتبع المجنى عليه وأخفى أداة الجريمة، وضربه من ظهره وانهال عليه بالشومة حتى تأكد من وفاته، وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة.

وكان قد أحال المحامى العام لنيابات شمال المنصورة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه فى يوم 3/6/2023 بدائرة مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، قتل المجنى عليه العدل ماهر أحمد فضل، ويبلغ من العمر 45 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض شومة خشبية، وما أن أبصره مترجلًا أمام مسكنه، حتى استل الشومة حوزته آنفة البيان وباغت إياه من خلاف، بأن كال له ضربة بواسطة الشومة حوزته فسقط على إثرها أرضا مضرجا بدمائه، فقام المتهم بموالاة التعدى عليه بأن كال له عدة ضربات بواسطة الشومة حوزته، فأحدث ما حل به من إصابات، والتى أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتى أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.