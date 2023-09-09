دراسة سويدية: المكملات الغذائية مضرة لمرضى السرطان

كشفت دراسة سويدية حديثة أن المكملات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة التى على تعزيز تدفق الدم إلى الأورام تزيد من استفحال نمو الورم وتضر مرضى السرطان وفقا لموقع فوكوس الألماني.

أوضحت الدراسة أن المكملات الغذائية التى بها مضادات الأكسدة الأخرى تضر بمرضى السرطان عوضاً عن أن تنفعهم؛ إذ تحفز تكوين أوعية دموية جديدة في الرئة المصابة بالورم، وبالتالي تعزز تدفق الدم فيها ونموها، كما كشفت دراسة حديثة.

وتدعم هذه النتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة يمكن أن تسبب نمو الأورام بشكل أسرع وانتشارها.

تشير الدراسة إلى أن مضادات الأكسدة رغم أنها مفيدة للصحة إلا أنها لمرضى السرطان تهاجم "الجذور الحرة" مكونات الخلية كيميائياً، وبالتالي يمكن أن تسبب تلف الخلايا، وفي أسوأ الأحوال السرطان.

قام باحثون في معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد بدراسة تأثير مضادات الأكسدة على المستوى الخلوي، مركزين على سرطان الرئة. ووجد الباحثون أن أنسجة الورم تتج المزيد من الأوعية الدموية عندما تحتوي على مستويات عالية مما يسمى بروتين BACH1.

وأثبتت المجموعة البحثية أن مضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات "أ" و"سي" و"ي"، تعزز نمو وانتشار سرطان الرئة عن طريق تثبيت بروتين BACH1، الذي يؤدي بدوره إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تزود الأورام بشكل أفضل بالمواد المغذية وتنمو بشكل أسرع.