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خط ساخن للإبلاغ عن فقدان الكارت الموحد.. التفاصيل

السبت، 09 سبتمبر 2023 06:00 ص
خط ساخن للإبلاغ عن فقدان الكارت الموحد.. التفاصيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي كمرحلة أولى؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.
 
وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه، وفي حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.
 
وتضم خدمات المرحلة الأولى للكارت الموحد، خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ كما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.
 
ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمى والتى تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمى للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى
 

التموين

الكارت الموحد

خدمات الكارت الموحد

اليوم السابع بلس

خط ساخن



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