حصاد الوزارات.. البحوث الفلكية: حزام زلزال المغرب بعيد عن مصر كل البعد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. البحوث الفلكية: حزام زلزال المغرب بعيد عن مصر كل البعدالسبت، 09 سبتمبر 2023 05:10 م
زلزال مراكش
إعداد سيد الخلفاوى
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