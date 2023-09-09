حركة ترقية 123 دبلوماسيا بوزارة الخارجية لعام 2023 ..ننفرد بالأسماء

كتب: أحمد جمعة

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار بترقية بعض أعضاء السلك والدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، حيث تقرر تعيين كلا من السفراء الواردة ذكرهم سفير من الفئة الممتازة وهم حسام الدين إبراهيم حسين محرم، جمال عبد الرحيم محمد متولي، محمود محمد جمال الدين زايــد، خالد أحمد طه محمود أبو زيد، شريف محمد فؤاد البديوي، محمد أبو بكر صالح فتاح، أسامة عبد المنعم حسين شلتوت، علاء الدين زكريا يوسف، شريف محمود سيد عيسى، معتز منير محرم زهران، دينا فاروق إبراهيم الصيحي، أسامة محمود عبد الخالق محمود، إيهاب أحمد أبو سريع أحمد، عمر عامر السيد محمد يوسف.

وبحسب القرار، تم تعيين الوزراء المفوضين الآتي ذكرهم في وظيفة سفير وهم باسل صلاح مصطفى أحمد، نيفين أسامة محمد الحسيني، أحمد طاهر أحمد الفاضلي، تامر مصطفى محمد مصطفى، منذر فتحى عبد العزيز محمد سليم، محمد ثروت محمد سليم ، مختار جميل توفيق وريدة، محمد جابر محمد أبو الوفا، محمد منصور محمد على قدح، محمد إبراهيم نصر سالم، بركات على أبو البركات الليثي، إبراهيم عبد العظيم باشا الكولي، ابتسام رخا أحمد حسن، أحمد محمود عبد الحليم أبوزيد، أميرة محى الدين فهمى حسين، طارق أحمد محمد المليجى

ووفقا للقرار ، يعين في وظيفة وزير مفوض كل من المستشارين محمد زكريا حسين الغزاوى، مجدی محمد عبد الحميد الدريني، أحمد سلامة السيد محمد سليمان، إبراهيم أحمد إبراهيم الديواني، انجي شريف عبد الحميد السمنودي، وائل محمد سمير محمد عبد الوهاب، عبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين، هبة مصطفی مصطفی رزق، أحمد أحمد محمود أبو موسى، مصطفى عصام الدين محمد على، منی محمد عبد الوهاب عرفه، وائل فتحى بيومى أحمد، مروة إبراهيم محمد يوسف حجازى، شيماء لبيب صلاح الدين عبد الجواد، يارا حسین مختار البديوى، مروة أحمد السيد مصطفى لاشين، خالد محمد سليمان حافظ الطويل، مها سراج الدين مصطفى كامل، أحمد عزت القطب سالم.

وبحسب القرار ، يعين في وظيفة مستشار كل من السكرتيرين الأوائل: ياسمين أبو الفضل عبده محمود خطاب، أميرة سمير أحمد الغندور، علياء أسامة فوزى الديب، خالد على هاشم على، محمد عاطف عبد الله خضر، أحمد مدحت أحمد رياض، إيهاب عمرو سيد عبد الحميد، باسم مجدى محمد هيكل، رضوى سيد أحمد أحمد على خليل، محمود على أحمد الخطيب، عمر أحمد عبد الله محمد، هبة الله ياسر عبد الرحيم عبد اللطيف، عمرو السيد نصر الدين السيد، محمد رأفت رجب حسنين، جمال محمود عطا محمد، إيناس سمير سعيد الجنزوري، ليديا على مصطفى عباس، هبة فاروق معوض عبد الغنى ، دينا محمود صبرى إبراهيم، سلمى عاطف عبد السلام حامد، احمد محرم أحمد سليمان، عمرو محمد فرحات محمد سليمان كريم، أحمد مجدى محمد رشاد عبد العال، محمد وجدى أحمد إبراهيم، أحمد محمد عبد الله إسماعيل أبو المجد، أحمد السيد بسيوني السيد.

ووفقا للقرار، يعين في وظيفة سكرتير أول كل من السكرتيرين الثواني ندى عبد العزيز السعيد كيوان، عبد الرحمن حسن عبد العزيز حسن، حسين أسامة حسين رشدى، أحمد محمد إسماعيل المحص، نادر محمد إبراهيم رفعت محمد، أحمد محمد عبد اللاه أحمد عبده، أحمد على أحمد أبو الغيط، عمر شعیب عبد الفتاح بيومي، هدى عصام الدين عبد الله الانجباوى، شريف حازم رفقی محمد زهران، هالة شريف محمد عبد المجيد صالح، محمد عماد الدين عباس الجندى، جمان آسر عبد الهادى نجم الدين، مروة مجیب عبد المنعم مسعد، محمد صلاح عبد الرازق إبراهيم حليمه، منة الله ضياء الدين محمد عبد ربه، حازم أحمد محمد عبد الفتاح غيث، إيناس فيصل عبد الحميد شحاته قنديل، رانيا عاطف فؤاد مكاريوس، هشام محمود يحيى محمد عزت مصطفی، نوران خالد محمد إبراهيم خضر، أحمد عبد الهادي عبد السلام أحمد.

وبحسب القرار، يعين في وظيفة سكرتير كان كل من السكرتيرين الثوالث نشأت عنتر أمين أحمد، على منير مصطفى قاسم، وائل إبراهيم محمد إبراهيم شحاته، كريم محمد حسنى حسن أحمد، كمال الدين هشام كمال الدين صلاح، محمود حمزة محمد النشرتي، محمد علاء محمود إبراهيم، مصطفى حسن عبد الله عبد المجيد، ندى عادل حسين رفعت، بنان محمد عبد اللطيف بسيوني، مريم محمد رجائى عبد الفتاح محمد، جورج أشرف صبحى عبده قليني، أسامة محمد سعد عبيد، ملك محمود حسان حسانين عبد الغفار، أمير وجدى يوسف وهبه، محمود حمدى أحمد حمادة خليفة، هبة محمد محمود صبرى السيد، شادی هشام إبراهيم الشيحة، دينا هانی هلال فتحى القرضاوى، يارا محمد نبيل نوار، عامر رمضان فتوح مزروع، كريم الحسن حنفى محمد حمودة، مصطفى طارق حسين عباس، ريهام جمال الدين حسن محمد على.

فيما تقرر تعيين فى وظيفة سكرتير ثالث كل من الملحقين أبو بكر محمود أحمد عبد الرحيم، محمد عبده حسن أحمـد.



السفير محمد أبو بكر



السفير جمال متولي



السفير شريف عيسى



السفير أسامة شلتوت



السفير شريف البديوي



السفير عمر عامر



السفير أسامة محمود عبد الخالق



السفير معتز زهران