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حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:01 م
حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق.
 
كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
 
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان
 
ورد بلاغا للعقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة الوراق، وبإجراء التحريات الأولية، تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن عامل احتجز عاطل، واعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب استيلاء المجني عليه على مبلغ مالي من المتهم أثناء نومه.
 
كما أشارت التحريات إلى اعتداء المتهم بالضرب على صديق المجني عليه مما أسفر عن إصابته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

أمن الجيزة

جرائم القتل

اخبار الحوادث

الطب الشرعى



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