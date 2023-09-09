جولة تفقدية لرئيس الوحدة المحلية لـ"إدفو" لبحث ضعف مياه الرى بالرديسية

أسوان- صلاح المسن

قام ابراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بالانتقال لقرية الرديسية لوضع الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الرى، حيث قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الرى بأسوان المهندس محمد على، وتم الوصول إلى أنسب الحلول لتوزيع حصص الرى بزمام 10 ألاف فدان .

كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، كذلك تسليم الشركة المختصة لمساحة 2039 م2 ، وهى المساحة الناتجة عن إزالة جميع الإشغالات التى كانت موجودة بها بواقع 31 محل تجارى لتنفيذ مول حورس بشارع التحرير بمدينة ادفو ،وفى نفس الوقت تم توجيه 2 لودر وسيارات لنقل مخلفات الترعة والدير بالطريق المؤدى لحاجر إدفو عقب تنفيذ أعمال التطهير بالترعة.

من ناحية أخري، كانت قد شهدت قرية غرب أسوان إطلاق مبادرة " الشمول المالى للفلاح " تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتعاون بين المحافظة والبنك التجارى الدولى بمناسبة الإحتفال باليوم العربى للشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى ، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الإستفادة من المنتجات والخدمات والتسهيلات البنكية لإدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالى ، وأثناء فعاليات المبادرة التى حضرتها المهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى ، ومحمود بهاء نائب رئيس مدينة ومركز أسوان ، وأيضاً محمد محمود رئيس القرية ، فضلاً عن مسئول البنك ، وأهالى القرية وذلك بمقر مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان.

ومن جانبها، أوضحت دينا إبراهيم بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إطلاق المبادرة بقرية غرب أسوان ، ليعقبها تنفيذ هذه المبادرة فى العديد من قرى المحافظة بشكل متتالى ، لتهيئة البنية التحتية المالية ، والترويج للمنتجات المختلفة من خلال فريق محفظة الهاتف المحمول الذى يجوب النوادى ومراكز الشباب للتعريف بما يتم تقديمه من خدمات بنكية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع ، لافته بأنه كان هناك تجاوب من أهالى القرية للإستفادة من المزايا والخصائص البنكية التى تم عرضها لكل منتج ، وفتح الحسابات ، والحصول على البطاقات والمحفظة الذكية المتعددة الخدمات لعملائها.