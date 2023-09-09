اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

جولة تفقدية لرئيس الوحدة المحلية لـ"إدفو" لبحث ضعف مياه الرى بالرديسية

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:39 م
جولة تفقدية لرئيس الوحدة المحلية لـ"إدفو" لبحث ضعف مياه الرى بالرديسية وصلات مياه
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام ابراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالانتقال لقرية الرديسية لوضع الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الرى، حيث قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الرى بأسوان المهندس محمد على، وتم الوصول إلى أنسب الحلول لتوزيع حصص الرى بزمام 10 ألاف فدان .
 
كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو،  كذلك تسليم الشركة المختصة لمساحة 2039 م2 ، وهى المساحة الناتجة عن إزالة جميع الإشغالات التى كانت موجودة بها بواقع 31 محل تجارى لتنفيذ مول حورس بشارع التحرير بمدينة ادفو  ،وفى نفس الوقت تم توجيه 2 لودر وسيارات لنقل مخلفات الترعة والدير بالطريق المؤدى لحاجر إدفو عقب تنفيذ أعمال التطهير بالترعة.
 
من ناحية أخري، كانت قد شهدت قرية غرب أسوان إطلاق مبادرة " الشمول المالى للفلاح " تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتعاون بين المحافظة والبنك التجارى الدولى بمناسبة الإحتفال باليوم العربى للشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى ، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الإستفادة من المنتجات والخدمات والتسهيلات البنكية لإدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالى ، وأثناء فعاليات المبادرة التى حضرتها المهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى ، ومحمود بهاء نائب رئيس مدينة ومركز أسوان ، وأيضاً محمد محمود رئيس القرية ، فضلاً عن مسئول البنك ، وأهالى القرية وذلك بمقر مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان.
 
ومن جانبها، أوضحت دينا إبراهيم بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إطلاق المبادرة بقرية غرب أسوان ، ليعقبها تنفيذ هذه المبادرة فى العديد من قرى المحافظة بشكل متتالى ، لتهيئة البنية التحتية المالية ، والترويج للمنتجات المختلفة من خلال فريق محفظة الهاتف المحمول الذى يجوب النوادى ومراكز الشباب للتعريف بما يتم تقديمه من خدمات بنكية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع ، لافته بأنه كان هناك تجاوب من أهالى القرية للإستفادة من المزايا والخصائص البنكية التى تم عرضها لكل منتج ، وفتح الحسابات ، والحصول على البطاقات والمحفظة الذكية المتعددة الخدمات لعملائها.
 
 
 

اخبار المحافظات

اخبار اسوان

اسوان

محافظ اسوان

ري

ادفو



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة بقرى أسوان.. طفرة فى مشروعات البنية الأساسية.. القضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب.. مشروعات صرف صحي داخل 79 قرية بأسوان بتكلفة 6.8 مليار جنيه.. وتعليمات من المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 08:00 م

افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 03:09 م

حياة كريمة تزين ملامح قرية مؤنسة فى المنوفية.. الانتهاء من مشاريع الغاز الطبيعى ووحدة طب الأسرة وتبطين الترع ومد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق.. والأهالى: الحلم تحول إلى حقيقة.. صور

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:16 ص

رئيس "مياه سوهاج" يكرم العاملين المتميزين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة