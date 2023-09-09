وتبادل الطرفان -خلال اللقاء وفق بيان للخارجية التونسية- وجهات النظر حول المستجدّات في منطقة الساحل والصحراء وسبل التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الوزير التونسي عن خالص شكره للسلطات المالية على الاستعداد الذي أبدته للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي بهدف إيجاد الحلول لعودة المهاجرين غير الشرعيين في أفضل الظروف مع الحرص على توفير ظروف إقامة ملائمة للماليين المقيمين بتونس بصفة قانونية.

وتضمّن برنامج زيارة الوزير المالي إلى تونس كذلك لقاءات مع كل من وزير الداخلية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى زيارة لمركز التدريب المهني.