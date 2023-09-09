اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس ترسل قوات حماية مدنية إلى المغرب للمساعدة فى البحث والإنقاذ

السبت، 09 سبتمبر 2023 07:14 م
تونس ترسل قوات حماية مدنية إلى المغرب للمساعدة فى البحث والإنقاذ زلزال المغرب
أ ش أ

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أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، إرسال فرق من الحماية المدنيّة، إلى المملكة المغربية، لدعم جُهُود البحث والإنقاذ، عقب الزلزال العنيف الذى ضرب الليلة الماضية منطقة الحوز بالقرب من مراكش.

وأضاف بوزغاية - بحسب ما بثته الإذاعة التونسية اليوم - أن الفرق تتكون من 50 عونا وإطارا من الوحدة المُختصّة و 6 أطباء حماية مدنية، وستستعمل أجهزة رصد حراريّة مُتطوّرة وطائرة مُسيّرة للكشف عن الضحايا تحت الأنقاض.


وأوضح أنه سيتم إرسال مُستشفى ميدانى تابع للحماية المدنيّة للمُساهمة فى عمليّات الإغاثة والإحاطة بالمُصابين.

 

 


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