تنسيق الدور الثانى.. قوائم مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة فى مصر

كتب محمد صبحى

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك تزامنًا مع استئناف أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

وأكد أ. السيد عطا المُشرف العام على مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجان الضبطية القضائية تُكثف عملها خلال الفترة الحالية، لمُداهمة أية كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي لممارسة أنشطة تعليمية؛ وذلك حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور .

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال هذه الفترة ؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة الحالية ، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

أولًا: الجامعات الحكومية:

وتضم (27) جامعة حكومية وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية:

‌(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (29) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.