تفاصيل شبكة القطارات السريعة التى تنفذها مصر بإجمالى 2000 كم

كتب سيد الخلفاوى

قطعت وزارة النقل شوطا كبيرا فى تطوير قطاع السكة الحديد ما انعكس على الخدمة المقدمة للجمهور، فضلا عن انشاء شبكة جديدة للقطارات السريعة، وفى النقاط التالية نوضح تفاصيل شبكة القطارات السريعة التى تنفيذها مصر.

إجمالي أطوال الشبكة 2000 كم.

الخط الأول " السخنة – الإسكندرية - العلمين – مطروح " بطول 675 كم والذي يبدأ من العين السخنة علي البحر الأحمر.

الخط الثاني ( 6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والذي يبدأ من محطة أكتوبر التبادلية مع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع.

الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم والذي يبدأ من محطة قنا التبادلية مع الخط الثاني من القطار السريع وينتهي في مدينة سفاجا.

يختصر القطار السريع نصف الوقت تقريبا الذى تقطعه القطارات الديزل.