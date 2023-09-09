تفاصيل التحقيقات مع مالك محل ملابس متهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم

كتب: أمنية الموجى

انتهز مالك محل ملابس، طبيعة عمله فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات، مقابل أرباح شهرية ثابتة متفق عليها فيما بينهم، هذا ما تضمنه بلاغ عدد من المواطنين يتهموا مالك محل ملابس بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم وعدم الالتزام بنسبة الأرباح المتفق عليها فيما بينهم أو رد المبالغ المستولى عليها.

واستمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال ضحايا المتهم، والذين أكدوا تضررهم من (مالك محل ملابس" لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، على قيام المتهم بممارسة نشاطًا احتياليًا مـن خلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم بـزعم استثمارها وتوظيفهـا لهـم مقابل حصولهم على أرباح، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ (4,300,000 مليون جنيه مصرى) مـن المجنى عليه وتوقف عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.