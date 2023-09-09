اليوم السابع
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تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بإدارة بيلا التعليمية

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:12 م
تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بإدارة بيلا التعليمية مقابلات شخصية لشغل الوظاف الاشرافية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية (وكيل ومدير مدرسة) لإدارة بيلا التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

اجراء المقابلا الشخصية لشغل الوظائف الاشرافية بتعليم كفر الشيخ
اجراء المقابلا الشخصية لشغل الوظائف الاشرافية بتعليم كفر الشيخ

 

جانب من المقابلا الشخصية بتعليم كفر الشيخ
جانب من المقابلا الشخصية بتعليم كفر الشيخ

 

مقابلات شخصية لشغل الوظاف الاشرافية
مقابلات شخصية لشغل الوظاف الاشرافية

 

 


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