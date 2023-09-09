تعليم الإسماعيلية: بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشراقية.. الإثنين

الإسماعيلية- السيد فلاح

أعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشراقية بديوان المديرية بدءًا من بعد غدٍ الاثنين من الثانية عشر ظهرًا وتستمر حتى الأربعاء المقبل علي النحو التالي:

الإثنين الموافق 2023/9/11 تتم مقابلات كل من "مدير إدارة تعليمية – وكيل إدارة تعليمية – مدير ثانوي عام وفني ولغات – موجه عام وموجه أول نشاط وفنى – موجه تعليم عام وفني".

الثلاثاء الموافق 2023/9/12 تتم مقابلات كل من "موجه نشاط تربية اجتماعية – مدير إعدادي – موجه نشاط مكتبات وتربية نفسية وصحافة وإعلام – وكيل إعدادي – وكيل لغات".

الأربعاء الموافق 2023/9/13 تتم مقابلات كل من "موجه ابتدائى – مدير ابتدائى – وكيل ابتدائى"، علي أن تكون لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية وتتم إجراء المقابلات بديوان المديرية.

جاء ذلك فى اطار تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفني بتحقيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية ويكون الاختيار على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.