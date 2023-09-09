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تعرف على الفرق بين الدواء "الأصيل والمثيل"

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:00 ص
تعرف على الفرق بين الدواء "الأصيل والمثيل" هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفرق بين الدواء الأصيل والدواء المثيل، مؤكدة أن مثائل الأدوية عبارة عن أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصيل، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية، بما في ذلك: 
 
- نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.
- نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية.
- نفس الجودة العالية: المثائل للأدوية بنفس الجودة مثل  نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس معايير الجودة.
 
وتابعت: هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية؛ فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء، مشيرة إلى أنه إذا كنت تبحث عن بديل لدواء ذي علامة تجارية، تنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.
 

هيئة الدواء

الصحة

الدواء المثيل

الدواء الاصيل

الادوية



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