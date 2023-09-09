تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم لقسم إعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية ، عن الأوراق المطلوبة للتقديم لقسم الإعلام بالكلية، وذلك للطلاب المتقدمين لاختبارات القبول والتى تستمر حتى 7 سبتمبر بمقر الكلية.

وأعلنت عن الأوراق المطلوبة وهى: صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من بطاقة الترشيح وصور بطاقة الرقم القومى، إقرار الموافقة على السفر، ووصل دفع رسوم الاختبار.

فى سياق أخر، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة التى تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر القادم، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.