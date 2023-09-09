تعرف على‫ أحد أبرز بدائل الأعلاف غير التقليدية فى تغذية الحيوانات

كتبت أسماء نصار

بدائل الأعلاف واحدة من الحلول التي تم الالتفات إليها، للتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار العلائق، والتي طفت على السطح كأحد التداعيات السلبية للحرب “الروسية – الأوكرانية”، التي ألقت بظلالها القاتمة على أغلب دول العالم.

وأوضحت الدكتورة حنان أحمد بمعهد الإنتاج الحيواني ، التابع لمركز البحوث الزراعية البدائل غير التقليدية في تغذية حيوانات المزرعة، مشيرة إلى أن إعادة تدوير المخلفات المذكورة، يعتمد على إتمام بعض المعاملات “الحرارية أو بيولوجية أو ميكانيكية”، لإنتاج أعلاف صالحة للاستخدام في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأضافت أن أحد أبرز بدائل الأعلاف غير التقليدية، التى التفت معهد الإنتاج الحيوانى إلى جدواها الاقتصادية، وانعكاساتها الإيجابية على تحسين إنتاجية مشروعات الإنتاج الداجنى، وفى مقدمتها "أوراق أشجار التوت"، بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الكلوروفيل، ما يؤهلها لتوفير “فيتامين A”، وهي المسألة التي تحسن من خواص البيض، علاوة على تقليل نسبة ومعدلات الكوليسترول.

‎وكشفت عن ميزة أخرى تتمتع بها أوراق التوت، والتي لها قدرة كبيرة على تقليل معدل التلوث الموجود في الجو، بالإضافة لاحتوائها على مركبات طبية وعلاجية هامة، تساعد في رفع مناعة الدواجن ومضاعفة درجة مقاومتها للأمراض و خفض انبعاثات الأمونيا داخل العنابر.