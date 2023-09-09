تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، بأداء تحية العلم وبمشاركة 45 جامعة مصرية.

وفي تصريح للدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أكد على أهمية أداء تحية العلم كرمز وطني يجسد وحدة الشعب المصري وروح الانتماء للوطن. وأشار إلى أن هذا الحدث يشكل بداية مميزة لأسبوع شباب الجامعات الذي يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين الجامعات المصرية.

وفيما يتعلق بأهمية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والانخراط في الأنشطة الطلابية، أوضح الدكتور قنديل أن هذا الحدث يمنح الطلاب فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تنمية القيم الوطنية والاجتماعية للشباب المصري.

و يشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التى تسهم فى تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، و هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان.