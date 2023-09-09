تحسن نسبى فى درجات الحرارة على المدن الساحلية بمحافظة الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم تحسن نسبي وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة السابقة، حيث تسجل اليوم درجات الحرارة في المدن الساحلية على مصيفي المنصورة الجديدة، وجمصة بالدقهلية، أجواء صيفية حارة لطيفة مع بداية الساعات الأولي من الليل، حيث سجلت درجات الحرارة الكبري 33 والصغري 22، ونسبة رطوبة 37%.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يشهد اليوم السبت، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتحسن نسبى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، الدقهلية الكبري 33 والصغري 22،والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.