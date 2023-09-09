تحرير 146 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة لضبط الأسعار في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج ، اليوم السبت، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 146 محضرا تموينيا.

وجاءت الحملة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بقيادة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، بتكثيف وتوجيه حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 146 محضرا تموينيا.

وقال وكيل تموين سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، إن حملات التموين جاءت على الأسواق والمحلات والأسواق في المراكز والمدن والمراكز، وذلك بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتضمنت المحاضر التي تم تحريرها اليوم السبت: «امتناع عن البيع، وعدم تمكين من تفتيش، وصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، سجلات وتجميع بنزين، وسلع مجهولة المصدر، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة.