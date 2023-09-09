اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهم بقتل صهره بكفر الشيخ لجلسة الغد لحضور المحامى

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:38 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صهره بكفر الشيخ لجلسة الغد لحضور المحامى حبس - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة والعضو اليمين، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال، والمستشار محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، سكرتير الدائرة تأجيل جلسة المحاكمة بقضية مقتل أحد الأشخاص علي يد صهرة لجلسة الغد، وذلك بحضور المحامي الأصيل للدفاع عن المتهم.
 
وحضر المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة وظل طوال فترة الإنتظار قبل بدء أولي جلسات المحاكمة يسير يمين ويسار وعلامات القلق ظاهرة علي وجه، لتبدء القضية، وتعذر حضور دفاع المتهم للجلسة لتقرر هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لحضور المحامي الأصيل للدفاع عن المتهم ووقائع هذه القضية التي تحمل رقم 921 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
 
كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم "ع.ع.إ.ع، 42 عامًا، صاحب مطعن ويقيم بمسير، لأنه في يوم 26 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قام المتهم بقتل صهره المجني عليه "محمود ف"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك على خلفية خلافات النسب فيما بينهم.

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