اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس اليوبيل الذهبي لثلاثة من الراهبات الإليزابتيات

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:56 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس اليوبيل الذهبي لثلاثة من الراهبات الإليزابتيات بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس اليوبيل الذهبي
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس الشكر، بمناسبة اليوبيل الذهبي الرهباني لثلاثة من الراهبات الإليزابتيات، وهن: الأخت عفاف ظريف، والأخت سعاد موريس، بالإضافة إلى الأخت مريم إبراهيم.
 
وأقيم الاحتفال بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، حيث شارك في الاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.
 
وفي كلمة العظة، أشار صاحب الغبطة إلى نشأة رهبنة الإليزابتين في العالم، ودخولها مصر، مؤكدًا أن كل معمد، هو مسؤول عن الكنيسة، كما شدد الأب البطريرك على بحث الكنيسة، للنفوس الأكثر احتياجًا، وعقب كلمة العظة، تم تجديد الوعد الرهباني للراهبات المحتفى بهن.

الكنيسه الكاثوليكيه

راهبات قلب يسوع

الراهبات الاليزابيتين

بطريرك الاقباط الكاثوليك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة