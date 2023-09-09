اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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بريطانيا: روسيا تسحب التعزيزات من مناطق مواجهة عديدة إلى روبوتاين

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:28 ص
بريطانيا: روسيا تسحب التعزيزات من مناطق مواجهة عديدة إلى روبوتاين الجيش الروسى
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا أعادت على الأرجح نشر قوات إضافية من اتجاهات أخرى إلى منطقة روبوتاين التابعة لإقليم زابوروجيا لتحل محل الوحدات الضعيفة، مما يشير إلى قدرتها المحدودة على القيام بعمليات هجومية في مناطق أخرى من الجبهة.

وقالت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم السبت - إن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تقدمت إلى الخط الرئيسي متعدد الجبهات على حساب الدفاعات الروسية شرق روبوتاين. وتواصل القوات الأوكرانية تحقيق تقدم تكتيكي تدريجي ضد المواقع الروسية واستهداف القوات الروسية في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية واصلت أيضا الضغط على المواقع الروسية جنوب إقليم باخموت، وحققت مكاسب تدريجية بين بلدتي كليششيفكا وأدرييفكا.

وأضافت "من المحتمل جدا أن تكون روسيا قد أعادت نشر قواتها من مناطق أخرى من خط المواجهة لتحل محل الوحدات المتدهورة حول روبوتاين. ومن المرجح أن تحد عمليات إعادة الانتشار هذه من قدرة روسيا على تنفيذ عمليات هجومية خاصة بها على طول مناطق أخرى من خط المواجهة".

ورجحت المخابرات البريطانية أن يكون السبب من وراء عمليات إعادة الانتشار الأخيرة راجع جزئيا لتفاقم الضغط على الخطوط الدفاعية للقوات الروسية، خاصة حول روبوتاين.

 


بريطانيا

روسيا

روبوتاين

الحرب الروسية الاوكرانية

اوكرانيا



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