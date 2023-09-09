"بحوث الإلكترونيات" يفتتح ثلاثة فصول لمحو أمية العاملين بالمعهد

افتتحت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ، ثلاثة فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار للعاملين بالمعهد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة شيرين أن افتتاح فصول محو الأمية بالمعهد جاء فى إطار الخطة الإستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وفي ضوء تنمية قدرات ومهارات العاملين بالمعهد لمواكبة التطورات، وكذلك استكمالًا للدور المجتمعى الذى يقوم به المعهد في مشروعات التنمية.

وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أهمية تلك الفصول، والتي تستهدف تدريب ورفع قدرات ومهارات العاملين من الجنسين، وتشجيع الدارسين وتحفيزهم على مواصلة طريقهم للتعلم، وحثهم على الانتظام في فصول محو الأمية، موجهة بضرورة تذليل كل العقبات التي تقف حائلًا أمام استكمال العملية التعليمية لهم.

وأشارت شيرين إلى أن مبادرة محو الأمية للكبار تعتبر استكمالًا لمجهودات معهد بحوث الإلكترونيات في الربط والتكامل مع قطاعات المجتمع المختلفة، فهناك العديد من المبادرات التي يسعي المعهد لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرهما من الجهات.

جدير بالذكر، أن الفصول الثلاث التي تم افتتاحها تضم 21 عضو من العاملين بالمعهد، حيث يتم تدريبهم وكذلك العاملين بشركات النظافة والأمن والصيانة المتعاقدة مع المعهد في إطار من الشراكة والتكامل، وذلك إيمانًا بأهمية مثل تلك المبادرات التي تستهدف رفع الوعي الثقافى والتعليمى.