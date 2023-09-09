تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها اليوم السابع: الرئيس السيسى يطرح «خارطة طريق» لنظام عالمى متعدد الأطراف.

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فى الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بنيودلهى.. الرئيس السيسى يطرح «خارطة طريق» لنظام عالمى متعدد الأطراف.. السيسى: مستعدون لاستضافة مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوب.. ومصر وضعت بالتشاور مع أشقائها الأفارقة أهدافا محددة لدفع التكامل الاقتصادى القارى وتسريع تنفيذ أجندة التنمية ومعالجة أزمة الديون.. الرئيس يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية الاهتمام بتطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى



الرئيس يعقد عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة العشرين بالهند.. الرئيس يبحث مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات الأوضاع فى أفريقيا مع رئيس المجلس الأوروبى.. شارل ميشيل يثمن جهود مصر فى تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين

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أشرف مروان رجل هز تل أبيب.. كيف سقطت الاستخبارات الإسرائيلية فى اختبار «ساعة الصفر»؟ .. وكيف استقبلت تل أبيب «زلزال العبور»؟

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«ناريندرا مودى» يفتتح قمة مجموعة العشرين بلافتة بالاسم الجديد للهند «بهارات».. الاتحاد الأفريقى يصبح عضوا دائما فى المجموعة.. وأنطونيو جوتيريش يحذر: العالم يمر بلحظة انتقالية صعبة والخلافات تُنذر بكارثة