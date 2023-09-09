اليوم.. أولى جلسات محاكمة صاحب مطعم متهم بقتل صهره بسبب خلافات فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ ، اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال، والمستشار محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، أولى جلسات محاكمة صاحب مطعم يقيم بمدينة مسير؛ وذلك لإجراء محاكمته عما أسند إليه من اتهام بقتل صهره بسلاح أبيض -سكين- عمدًا مع سبق الإصرار؛ بسبب خلافات النسب بينهما في شهر يناير من العام الحالي.

وترجع تفاصيل ووقائع هذه القضية التي تحمل رقم 921 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ،إلى يوم 26 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، حيث قتل المتهم" ع.ع.إ.ع"، 42 عامًا، صاحب مطعن ويقيم بمسير، صهره المجني عليه "محمود فرج محمود حسن"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحا أبيض -سكينا- وتوجه إليه بمحل سكنه، وعند مشاهدته إياه عاجله بعدة ضربات بالسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتضمنت أوراق القضية، أن المتهم وجّه للمجني عليه ضربات استقرت بالكتف الأيمن، والصدر، وبيمين الوجه، وبالساعد الأيمن؛ قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته، كما اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان حاز المتهم سلاحا أبيض -سكينا- دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني.