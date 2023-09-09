المنشآت الرياضية فى قرى حياة كريمة بأسوان ترى النور وتتحول لجذب للشباب والأسر

أسوان- صلاح المسن

تعطي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً، للشباب.. وبالتوازي مع مبادرة حياة كريمة، يتم بث الروح في مراكز الشباب ورفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية.

وفي محافظة أسوان، تشهد المنشآت الرياضية طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة بمختلف مراكز محافظة أسوان وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب، وتقوم مراكز الشباب بدورها على الوجه الاكمل فيما يتعلق بخدمه المجتمع المحيط وجعل هذه المراكز مراكز خدمة.

وتجري أعمال التطوير والتحديث بقطاع المنشآت الرياضية، حيث تشهد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بقري حياة كريمة في أسوان، طفرة كبيرة في أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة لمراكز الشباب والملاعب الرياضية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 158 مركز شباب بتكلفة تصل إلى 738 مليون جنيه.

وكما شددت الأجهزة التنفيذية والمعنية، بأسوان علي توفير كافة عوامل الأمن والسلامة للمترددين علي الهئيات الشبابية والرياضية والانتهاء من اشهار مراكز الشباب الجديدة بحياة كريمة ومتابعة كافة المكاتبات الصادرة من المديرية للجهات الأخرى وخاصه شركات الكهرباء والمياه والإعداد الجيد

وفي مركز ادفو، تشهد مختلف القري أعمال بناء واحلال وتجديد وتحديث لمراكز الشباب من ضمنها مركز شباب خور الزق بالرديسية بحرى، والذى تم نهوه بنسبة 100 ٪، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2، تضم مبنى إدارى مكون من أرضى ودور علوى، بجانب ملعب بالنجيل الصناعى على مساحة 1056 م2 متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة، وجارى الإستعداد للتجهيز والفرش بواسطة مديرية الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى إنشاء مركز شباب المويسات، ومركز شباب حاجر المويسات وغيرها من باقي مراكز الشباب بكافة قري ونجوع مركز ادفو شمال محافظة أسوان.

وفي مركز كوم امبو، تشهد مختلف القري أعمال بناء واحلال وتجديد وتحديث لمراكز الشباب حيث، تم تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب فارس و مشروع إنشاء مركز شباب 7 قبلى ومشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق، ومشروع مركز شباب عزبة علي سليمان، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية الشطب،حيث تم التسليم المبدئي لمركز شباب الشطب بنجع الشطب بقرية سلوا بحري، كما تنفيذ مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما.

وفي مركز نصر النوبة تشهد مختلف القري أعمال بناء واحلال وتجديد لمراكز الشباب، منها تطوير مركز شباب الأمبركاب ومن ضمنها بمجلس قروى أبو هور والتي يتبعها 2 قرية فرعية حيث تم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسبة 100% كذلك تطوير مراكز الشباب في مختلف قري مركز نصر النوبة.

من جهتها قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، بتسلم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم ، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 %، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70 % ، و هناك توجيهات تنفيذية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية ، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال ، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الإجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل.

المنشآت الشبابية والرياضية



المنشآت الشبابية والرياضية في قري حياة كريمة بأسوان (1)



المنشآت الشبابية والرياضية في قري حياة كريمة بأسوان (3)



المنشآت الشبابية والرياضية في قري حياة كريمة بأسوان (4)



المنشآت الشبابية والرياضية في قري حياة كريمة بأسوان (6)



مراكز الشباب (1)