جاء ذلك خلال لقاء المنسقة الأممية، الجمعة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب.

وذكرت بشكل خاص أهمية العمل من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عام 2006).

وقالت فرونتسكا: "من المهم المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع بما يتماشى مع القرار 1701، من أجل تحقيق هذه الغاية، يعمل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على دعم الدولة اللبنانية، ويبذل المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة لإنجاز السلام والأمن في المنطقة".

وأكدت المنسقة الخاصة على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي، موضحة أنها في جولة اجتماعاتها المقبلة، ستحث المنسقة الخاصة المعنيين على تبني مقاربة بنَاءة لتسهيل الوصول إلى حل.